Военный эксперт Батыр Цыденжапов который прошел кампании в Афганистане и Чечне поделился с изданием «Свободная пресса» своими мыслями о присутствии бурятских танкистов на позициях самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Он рассказал, что для бурятов война действительно является «родной стихией» еще со времен монголо-татарского ига. Они вполне могут одновременно выполнять функции разведчиков и стрелков, а также переняли от своих далеких предков инстинкты охотников и воинов.

По словам Цыденжапова, очень популярной является шутка о бурятских танкистах, для которых в случае «вторжения» РФ на Украину нужно обязательно забронировать несколько столиков в лучшем ресторане Киева. Эксперт отмечает, что если гипотетическая война состоится, вряд ли это останется простым юмором.

Также Цыденжапов заявил, что появление танкистов из Бурятии на Донбассе вполне возможно, так как в республики наблюдаются серьезные проблемы с работой. Но сам он не уверен, что бурятов действительно отправляли на восток Украины.