Портал «Свободная пресса» со ссылкой на заявление Главкома ВС Украины Валерия Залужного сообщил, что на бой против РФ выйдет 2 миллиона камикадзе. Речь идет о гражданах соседней страны, которые будут включены в состав резерва Территориальной обороны.

Главком ВСУ заявил, что к концу марта хотел бы получить мощную армию из полутора – двух миллионов резервистов. До этого момента их будут тщательно готовить, чтобы сделать настоящих бойцов из способных держать в руках автомат гражданских.

Предполагается, что в батальонах СТО будут сведены уже имеющие опыт боевых действий солдаты и необстрелянные новички. Это позволит гораздо быстрее завершить обучение последний и превратить подразделения в боеспособные военные единицы.