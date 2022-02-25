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Портал «Свободная пресса» со ссылкой на заявление Главкома ВС Украины Валерия Залужного сообщил, что на бой против РФ выйдет 2 миллиона камикадзе. Речь идет о гражданах соседней страны, которые будут включены в состав резерва Территориальной обороны.

Главком ВСУ заявил, что к концу марта хотел бы получить мощную армию из полутора – двух миллионов резервистов. До этого момента их будут тщательно готовить, чтобы сделать настоящих бойцов из способных держать в руках автомат гражданских.

Предполагается, что в батальонах СТО будут сведены уже имеющие опыт боевых действий солдаты и необстрелянные новички. Это позволит гораздо быстрее завершить обучение последний и превратить подразделения в боеспособные военные единицы.

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  • Анна
  • 22.02.2022
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