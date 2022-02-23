Военный эксперт Сергей Леона в беседе с изданием «Свободная пресса» высказался насчёт принятых решений о ДНР и ЛНР.

Как отмечается, после того, как Россия приняла решение о применении свой войск, ситуация начала очень быстро меняться. Эксперт отметил, что считает возможным введение войск в четырёх ситуациях. Так, он отметил миротворческую миссию, просьбу принимающей стороны, политические мотивы и охрану важных объектов.

При этом в ситуации с Донбассом вышло так, что сошлись все четыре этих фактора. Проблем с переброской войск, по словам эксперта, не будет, так как армия располагается на границе с республиками.

Также Леона считает, что теперь украинские силовики могут начать проводить диверсии и вести террористическую деятельность. От прямых столкновений они будут уклоняться. В связи с этим российским войскам требуется проявлять предельную внимательность.

Недавно мы сообщали, что НАТО готовит вторжение в Приднестровье. Это станет ответом на признание Россией ДНР и ЛНР.