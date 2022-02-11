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Военный эксперт Дмитрий Куликов считает, что США не просто так выбрали Румынию и Польшу для переброски своих войск в Восточную Европу. Эти государства давно претендуют на часть территории Украины и Соединенные Штаты намерены поддержать их, если гипотетическая война между Киевом и Москвой все же начнется.

Политолог пояснил, что Варшаве и Бухаресту с 2014 года не дает покоя успех России с Крымом, поэтому они все это время вынашивали планы по захвату Галичины и Буковины. Сценарий был доведен до совершенства и теперь просто остается дождаться дестабилизации на Украине.

Как только сложится благоприятная ситуация, Румыния и Польша введут свои войска в западную участь Украины. Военный контингент США будет их прикрывать на случай сопротивления.

Издание «Свободная пресса» напомнило, что в раздел Украины вполне может включиться и Венгрия, которая совсем не против присоединить к себя Закарпатье. Однако никаких доказательств подобных планов Будапешта, Бухареста и Варшавы пока не приводится.

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  • 10.02.2022
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