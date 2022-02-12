Североатлантический альянс мечтает усилить до максимума присутствие своих кораблей в Черном море. Он объясняет это «защитой Украины», однако в такие благородные его цели давно никто не верит.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что планы НАТО сейчас упираются в проливы Босфор и Дарданеллы, управление которыми осуществляет Турция. Если Альянсу так хочется увеличить количество своих кораблей в Черном море, ему придется договариваться с Анкарой. Однако у последней имеется множество вопросов к своим союзникам, на которые те не торопятся давать ответы.

Эксперт также отметил, что и Россия вряд ли станет безучастно наблюдать за расширением возможностей НАТО в Черном море. Если корабли Альянса войдут в акваторию для провокаций и агрессии, они продержаться там ровно до того момента, пока до них долетят ракеты береговых комплексов.

По словам Леонкова, БРК «Бастион» с противокорабельными боезарядами «Оникс» перекрывает акваторию в 600 километров, что является очень плохой новостью для НАТО. Кроме того, в Южном военном округе на боевом дежурстве находится 10 истребителей МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Поэтому РФ может в кратчайшие сроки разгромить любую группировку натовских кораблей.