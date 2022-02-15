Соединённые Штаты Америки нажили себе несколько сильных оппонентов, и нынешний политический режим может не выстоять в одновременном противостоянии со всеми. Такое мнение высказал Патрик Бьюкенен, бывший советник президентов Никсона, Форда и Рейгана.

По словам политика, США в своё время последовательно “навязывали” свою гегемонию мировому сообществу, создавая новый мировой порядок. Однако сейчас сами “истекают кровью” и “идут к расколу”.

По мнению Бьюкенена, активная внешняя политика США привела к тому, что на геополитической арене появились не менее сильные игроки. Это прежде всего, Россия и Китай. Сдерживать их одновременно, уверен бывший советник, у Вашингтона просто не хватает сил. Об этом свидетельствует то, что интересы США одновременно оказались под ударами всюду: и в Европе, и в Азии.

По мнению Бьюкенена, чтобы не допустить раскола в американском обществе, политика страны в первую очередь должна быть направлена на решение не внешних, а внутренних проблем.