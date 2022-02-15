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Разведывательная операция американских ВМС у Курильских островов вскрыла отдельные проблемы российской обороны, так как подводная лодка ухитрилась незамеченной проникнуть в территориальные воды страны, пишет китайское издание Sohu. В то же время инцидент обеспечил РФ несколько серьезных преимуществ.

Первое из них заключается в том, что Москва продемонстрировала Соединенным Штатам обнаруживать даже малозаметные подводные лодки класса Virginia. Вашингтон такой прыти от России явно не ожидал, из-за чего разведоперация с треском провалилась.

Еще одно преимущество связано с возможностью РФ получить в свое распоряжение секретные американские технологии. Все дело в том, что трусливо убегая из территориальных вод РФ субмарина отстрелила имитатор – прибор гидроакустического противодействия. США применяют в таких устройствах передовые технологические решения, которые стали трофеем Москвы, ее ценным призом за своевременное обнаружение и быстрое выдворение нарушителя государственной границы.

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