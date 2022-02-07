Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия получила от Индии миллиарды долларов за истребители МиГ-35, однако эти самолеты Нью-Дели совершенно ни к чему, пишет китайское издание Sohu.

Авторы пояснили, что Индию никто не заставлял покупать российские самолеты, это решение она приняла сама. МиГ-35 действительно является отличным истребителем поколения 4++ и обладает высокими боевыми и летными параметрами. Однако он не способен конкурировать с передовыми самолетами, имеющимися в распоряжении Китая.

Индия же проигнорировала этот факт, хотя подбирала истребители именно для защиты от КНР. Россия лишь немного схитрила и не стала разубеждать Нью-Дели или предлагать ему другие варианты боевых самолетов.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», предположили, что гораздо лучшим выбором для Индии стали бы истребители Су-30СМ или Су-35, которые по характеристикам превосходят МиГ. Однако Нью-Дели остановился именно на последнем, а Москва не стала вмешиваться в его выбор и предпочла поддержать свой военно-промышленный комплекс.

Вам может понравиться

В Вашингтоне признали, что Россия за 2 дня одолеет Украину и подсчитали возможные потери

Агентство Reuters выдало очередной опус о скором «нападении России» на Украину, не приводя, разумеется, никаких доказательств своим громким заявлениям. Журналисты по одним им известной методике высчитали, что Москва сконцентрировала на

В Германии назвали “русской” юмористическую студию “Квартал-95” из Украины

Студия «Квартал 95» пригрозила отменить свой концерт в Германии из-за афиши. Соответствующее сообщение появилось в Facebook на официальной странице студии. Как сообщается, на ряде сайтов команду студии назвали «российской». В
  • Анна
  • 05.02.2022
  • читать 1 минуту

Mirror: Лейбористская партия Великобритании потребовала от консерваторов вернуть пожертвования от россиян

Лейбористская партия Великобритании, которая находится в оппозиции с действующей властью, подсчитала, что на протяжении последних 10 лет консерваторы получили пожертвования в размере около 5 миллионов фунтов от доноров, связанных с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 7 февраля – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 7 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 7 февраля – пасмурно, до 2 °C |