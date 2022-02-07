Россия получила от Индии миллиарды долларов за истребители МиГ-35, однако эти самолеты Нью-Дели совершенно ни к чему, пишет китайское издание Sohu.

Авторы пояснили, что Индию никто не заставлял покупать российские самолеты, это решение она приняла сама. МиГ-35 действительно является отличным истребителем поколения 4++ и обладает высокими боевыми и летными параметрами. Однако он не способен конкурировать с передовыми самолетами, имеющимися в распоряжении Китая.

Индия же проигнорировала этот факт, хотя подбирала истребители именно для защиты от КНР. Россия лишь немного схитрила и не стала разубеждать Нью-Дели или предлагать ему другие варианты боевых самолетов.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», предположили, что гораздо лучшим выбором для Индии стали бы истребители Су-30СМ или Су-35, которые по характеристикам превосходят МиГ. Однако Нью-Дели остановился именно на последнем, а Москва не стала вмешиваться в его выбор и предпочла поддержать свой военно-промышленный комплекс.