Соединенные Штаты обеспокоены намерением России построить вертолетоносцы проекта 23900, аналогичные французским «Мистралям», пишет китайское издание Sohu. Авторы публикации отмечают, что Вашингтон паникует из-за возможностей будущих кораблей.

Контракт на строительство обошелся России в миллиард долларов и был подписан в 2020 году. Соединенные Штаты забеспокоились еще и потому, что Россия на протяжении 30 лет не реализовала столь масштабные проекты военных кораблей. В Вашингтоне были уверены, что она никогда не сможет построить что-то большее, чем небольшие фрегаты и поэтому чувствовали себя слишком вольготно.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, рассказали, что строительство аналогов «Мистралей» спровоцировало настоящую панику, так как корабли, способные разместить на палубе более 20 вертолетов и около 1000 бойцов морской пехоты представляют собой серьезную угрозу для Соединенных Штатов на море.