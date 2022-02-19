читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты обеспокоены намерением России построить вертолетоносцы проекта 23900, аналогичные французским «Мистралям», пишет китайское издание Sohu. Авторы публикации отмечают, что Вашингтон паникует из-за возможностей будущих кораблей.

Контракт на строительство обошелся России в миллиард долларов и был подписан в 2020 году. Соединенные Штаты забеспокоились еще и потому, что Россия на протяжении 30 лет не реализовала столь масштабные проекты военных кораблей. В Вашингтоне были уверены, что она никогда не сможет построить что-то большее, чем небольшие фрегаты и поэтому чувствовали себя слишком вольготно.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, рассказали, что строительство аналогов «Мистралей» спровоцировало настоящую панику, так как корабли, способные разместить на палубе более 20 вертолетов и около 1000 бойцов морской пехоты представляют собой серьезную угрозу для Соединенных Штатов на море.

Вам может понравиться

Игорь Коротченко рассказал, когда Россия признает независимость ЛНР и ДНР

Госдума вовремя приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Теперь остается просто подписать этот документ, чтобы получить возможность оказать реальную помощь республикам Донбасса,

Во Франции заявили о необходимости новых норм безопасности в Европе

В современных реалиях нормы, которые некогда регулировали безопасность в Европе, уже не работают, а в договорах, контролирующих вооружение у стран, уже нет никакого смысла. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных

The Telegraph: Владимир Путин победил Запад, показав всему миру его слабые места

Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал всему миру уязвимые места Запада и одержал уверенную победу над США и НАТО, пишет издание РИА Новости. Автор отмечает, что выражая «солидарность» с Украиной и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 19 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |