Американские пилоты, которые все чаще появляются у границ России, проводя разведку, регулярно жалуются на действия российских коллег, вылетающих на перехват. Эксперты китайского издания Sohu поясняют, что они просто завидуют мастерству летчиков ВКС РФ.

В основном все жалобы сводятся к том, что российские пилоты подлетают к американским самолетам на слишком близкое расстояние, а также выполняют потенциально опасные фигуры высшего пилотажа. Таким же образом они «пугают» и экипажи кораблей ВМС США, пролетая над ними на высоте мачты.

По словам экспертов, американским летчикам также периодически приходится перехватывать российские бомбардировщики и истребители, появляющиеся у границ НАТО. Однако уровень их мастерства не так высок. Они сами прекрасно это видят и признают, поэтому завидуют российским асам и регулярно жалуются на их «неподобающие маневры».