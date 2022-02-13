Соединенные Штаты в очередной раз опозорились из-за провалившейся провокации у Курильских островов, пишут китайские эксперты. В издании Sohu они рассказали о трусливом бегстве американской субмарины, экипаж которой впал в панику из-за применения российским кораблем спецсредств.

Эксперты напомнили слова представителей США, которые сейчас заявляют об отсутствии инцидента с вторжением в территориальные воды России и выполнении всех международных норм и правил. По их словам, все вокруг понимают, что это неправда, что Вашингтон в очередной раз «роняет светлый образ своих военнослужащих».

По словам авторов публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», США продолжают испытывать на прочность красные линии России, однако Москва демонстрирует, что готова защищать собственные национальные интересы и использует любые методы, чтобы пресечь провокации Соединенных Штатов и НАТО.