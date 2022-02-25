Военнослужащие 53-й бригады ВСУ, которые добровольно сложили оружие на востоке Украины, обратились к сослуживцам других подразделений. В видеообращении они призвали граждан страны не идти на войну, передает телеканал «Звезда».

Украинский офицер заявил, что не захотел подвергать подразделение риску и принял решение сдаться в плен, за которое несет полную ответственность. По его словам, батальон пополнили новые бойцы, которые могли совершенно бессмысленно погибнуть, оказывая сопротивление превосходящим силам России.

Солдаты обратились к другим украинским подразделениям и заявили, что им следует хорошо задуматься и правильно расставить приоритеты. Так как конфликт может стать причиной большого количества жертв и бессмысленным кровопролитием.

Напомним, эксперты считают, что спецоперация РФ может завершиться за 5 дней.