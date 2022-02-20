Чтобы там не говорил президент Украины Зеленский о «пересмотре Будапештского меморандума», у Киева все равно нет ни финансовых, ни технических возможностей для создания ядерного оружия, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что на Украине отсутствует научная и техническая база для создания стратегических вооружений. Также Соединенные Штаты и НАТО просто не дадут ей заняться подобными разработками. Если же Киев попытается втайне создать «грязную бомбу», Запад даст ей по рукам и вполне может ввести жесткие санкционные меры. Хотя бы потому, что столь нестабильное государство с некомпетентной властью является угрозой для Европы.

Сивков отметил, что один шанс на получение ядерного оружия у Киева все же имеется. Если он войдет в Североатлантический блок, то США разместят на его территории собственные баллистические и тактические ракеты.