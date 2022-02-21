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Появление в Средиземноморском регионе российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» стало для США и НАТО неприятным сюрпризом. Не нравится Вашингтону и Брюсселю также присутствие в акватории кораблей ВМФ РФ, сообщает китайский портал Sina.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что Средиземное море представляет собой стратегически важный регион для обеих сторон. Поэтому масштабные учения РФ, в которых приняли участие сразу три ракетных крейсера, стали серьезной головной болью Запада.

За военно-морскими маневрами внимательно наблюдала американская авианосная ударная группа, возглавляемая кораблем «Гарри Трумэн». После этого появились истребители и бомбардировщики РФ, что показало Западу недопустимость любой агрессии и способность РФ пресечь любые провокационные действия.

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