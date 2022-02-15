Вопреки непрекращающимся заявлениям западных СМИ, Россия не планирует «вторжение» на Украину и не станет нападать на соседнюю страну. Единственное, что она может сделать – это вмешаться в события, чтобы прекратить войну, которую киевский режим восьмой год ведет против своего народа, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она напомнила мировой общественности, ополчившейся против России, что Киев воюет со своими гражданами уже 8 лет. Он уничтожает мирное население, среди которого тысячи детей уже погибли или стали инвалидами из-за агрессии ВСУ.

Симоньян рассказала о посещении музея на Донбассе, в котором местные энтузиасты по крупицам собирают информацию об убитых украинской армией детях, чтобы хоть как-то почтить их память. И сохранить преступления против человечества, которые каждый день совершает оголтелый киевский режим.

По ее словам, Россия просто обязана остановить эту войну Киева с собственным народом, не дожидаясь, пока на Донбассе появятся концлагеря, в которых мирное население будут травить в газовых камерах.