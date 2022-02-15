читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вопреки непрекращающимся заявлениям западных СМИ, Россия не планирует «вторжение» на Украину и не станет нападать на соседнюю страну. Единственное, что она может сделать – это вмешаться в события, чтобы прекратить войну, которую киевский режим восьмой год ведет против своего народа, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она напомнила мировой общественности, ополчившейся против России, что Киев воюет со своими гражданами уже 8 лет. Он уничтожает мирное население, среди которого тысячи детей уже погибли или стали инвалидами из-за агрессии ВСУ.

Симоньян рассказала о посещении музея на Донбассе, в котором местные энтузиасты по крупицам собирают информацию об убитых украинской армией детях, чтобы хоть как-то почтить их память. И сохранить преступления против человечества, которые каждый день совершает оголтелый киевский режим.

По ее словам, Россия просто обязана остановить эту войну Киева с собственным народом, не дожидаясь, пока на Донбассе появятся концлагеря, в которых мирное население будут травить в газовых камерах.

Вам может понравиться

Политолог Кортунов считает, что нахождение субмарины США в водах России является «типичным инцидентом»

Политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал инцидент с субмариной ВМС США, обнаруженной у Курил. Его слова передаёт РЕН ТВ. Согласно мнению Кортунова, инцидент можно назвать
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту

Видео передвижения военной техники по Брянску появилось в американском издании The Washington Post

В Брянской области наблюдается повышенная активность российской боевой техники, которая перемещается в неизвестном направлении. Об этом заявили эксперты американского издания The Washington Post, которые опубликовали соответствующее видео в подтверждение своих

Читатели “Гуаньча”: США срочно нужна война, чтобы спасти собственную экономику

Антироссийская истерия с «нападением» РФ на Украину разгоняется Соединенными Штатами исключительно в собственных интересах. Таким образом Вашингтон пытается решить внутренние проблемы, с которыми столкнулись США, уверены читатели китайского издания «Гуаньча».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |