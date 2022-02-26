Силы ПВО Донецкой народной республики перехватили две ракеты, выпущенные из оперативно-тактического комплекса «Точка-У», принадлежащего Киеву, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. По его словам, взрывов обоих боезарядов удалось избежать.

Во время перехвата обломки ракет повредили ряд жилых домов в близлежащих районах, а также несколько хозяйственных построек.

Напомним, что Киев активно задействует ракеты «Точка-У» для обстрелов Донбасса. Так, 25 февраля один из таких боезарядов был направлен по нефтебазе в Кировском районе Донецка, но не долетел до цели 400 метров. Кроме того, головная часть ракеты при падении не сработала.

Также Киев продолжает использовать другие виды вооружения для обстрелов критической социальной инфраструктуры, используя тактику выжженой земли.