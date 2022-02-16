читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вступлению в Североатлантический военный блок Швеция предпочтёт сотрудничество в военной сфере с Финляндией. Об этом говорится в обнародованной на днях декларации о внешней политики Швеции на текущий год.

По словам представителей шведского правительства, страна продолжит проводить политику, которая направлена на то, чтобы не входить ни в какие крупные военные союзы. По мнению МИД Швеции, такая позиция делает поведение страны на международной арене более предсказуемым и способствует обеспечению безопасности в Европе. Особенно на фоне эскалации конфликта вокруг Украины.

Одновременно с этим концепция внешней политики Швеции предусматривает расширение сотрудничества в оборонной сфере с Финляндией, которая также не входит в НАТО. Указывается, что обе страны чтят принципы нейтралитета, однако в случае изменения политической ситуации всё же оставляют за собой право подать заявку на вступление в Североатлантический альянс или узаконить собственный военный союз.

Вам может понравиться

В США заявили, что не будут ни на кого давить, чтобы Украина вступила в НАТО

Вступление Украины в НАТО должно проходить естественно, без каких-либо давлений со стороны США или других стран. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что

В США наглядно показали военную мощь авиации России и Украины

Американские эксперты опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали превосходство российских ВКС над украинскими военно-воздушными силами. Они перечислили все имеющиеся в распоряжении двух стран летательные аппараты и убедительно доказали, что Киеву в

Подводная лодка ВМС США углубилась в российские воды на 4 километра и оставалась там 3 часа

Подводная лодка класса «Вирджиния», принадлежащая ВМС США, углубилась в территориальные воды РФ на 4 километра, а выдворить ее удалось лишь спустя три часа после обнаружения, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 16 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 16 февраля – переменная облачность, до 5 °C |