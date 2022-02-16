Вступлению в Североатлантический военный блок Швеция предпочтёт сотрудничество в военной сфере с Финляндией. Об этом говорится в обнародованной на днях декларации о внешней политики Швеции на текущий год.

По словам представителей шведского правительства, страна продолжит проводить политику, которая направлена на то, чтобы не входить ни в какие крупные военные союзы. По мнению МИД Швеции, такая позиция делает поведение страны на международной арене более предсказуемым и способствует обеспечению безопасности в Европе. Особенно на фоне эскалации конфликта вокруг Украины.

Одновременно с этим концепция внешней политики Швеции предусматривает расширение сотрудничества в оборонной сфере с Финляндией, которая также не входит в НАТО. Указывается, что обе страны чтят принципы нейтралитета, однако в случае изменения политической ситуации всё же оставляют за собой право подать заявку на вступление в Североатлантический альянс или узаконить собственный военный союз.