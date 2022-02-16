В смертельной битве холодильника с телевизором за умы и сердца немецких потребителей в настоящий момент уверенно продолжает второй. На жителей ФРГ негативно повлиял взлет цен на газ, однако под воздействием публикаций в СМИ, давно утративших свою независимость, склонны обвинять в этом Россию, а не собственное правительство, уверен автор издания «Свободная пресса» Григор Шпицен.

Он пояснил, что немцы прекрасно видят ухудшение качества жизни из-за подорожания газа, вслед за которым гораздо дороже стала и электроэнергия. Одновременно с этим они продолжают скептично относится к сертификации «Северного потока-2», который якобы усилит зависимость ФРГ от российского газа.

Потребители информации, которую бесконечно крутит немецкий телевизор, уверены, что именно Россия «выкручивает руки» простым немцам, манипулируя ценами на газ. Хотя единственным виновником этого являются именно власти Германии. Они недальновидно идут на поводу у США и упорно не хотят наладить отношения с РФ, которая за десятилетия ни раз не подвела западных партнеров с поставками голубого топлива.