События на Украине могут докатиться и до третьих стран, а также «вскрыть старые раны» народа Германии, заявил канцлер этой страны Олаф Шольц. Он отметил, что ФРГ теперь будет вкладывать в оборонительные цели 2 процента от ВВП, объяснив, что это является обязательством перед Североатлантическим альянсом.

Шольц также отметил, что в настоящий момент Берлин видит в Москве серьезную угрозу безопасности. В то же время он заявил, что Германия намерена продолжать дипломатические отношения с РФ, а также переговорный процесс. Но прежними отношения между двумя государствами уже не будут.

«Ясно, что мы должны значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защищать нашу свободу и демократию», – высказался Шольц.

Он также пояснил, что Германия начинает создавать боеспособный и модернизированный бундесвер, задачей которого станет надежная защита интересов государства.

По словам Шольца, санкционные меры, которые сейчас вводятся и ФРГ, и всем Евросоюзом, уже возымели свой эффект. Если потребуется, они будут продолжены, причем никаких запретов на новые санкции больше не будет.