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Президент Украины Владимир Зеленский, наделавший на этом посту много ошибок, уйдет в небытие, а в стране появится по-настоящему народная и проукраинская власть вместо проамериканского режима, уверен сенатор СовФеда от Крыма Сергей Цеков.

Он отметил, что главная цель проводимой сейчас специальной операции на Украине – ее освобождение от «нацистской, фашистской, антироссийской и антиукраинской сволочи». Зеленский под давлением нациков растерял все шансы прекратить войну на Донбассе, которые у него были сразу после вступления на пост главы государства. «Нацики» запугали не только украинского лидера, но и всю страну, мгновенно оказывали давление на людей, не согласных с их теориями об устройстве Украины.

Действующее правительство, по словам Цекова, уйдет в отставку сразу. Кроме того, через некоторое время за ним отправится и Верховная рада.

Также в беседе с журналистами издания «Газета.Ru» сенатор заявил, что Россия устранит серьезную угрозу, которая приближалась к ней со стороны Украины.

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