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Похоже, президент Украины Владимир Зеленский не в курсе последних заявлений, которые американская администрация делает в отношении этой страны. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков у себя в telegram-канале. 

Ранее президент Украины приглашал лидера США Джо Байдена посетить страну. По мнению Владимира Зеленского, визит такого гостя мог бы помочь снять напряжённость на российско-украинской границе. По словам Пушкова, такое предложение со стороны Киева выглядит странно, поскольку ранее сам Байден призывал американцев покинуть Украину немедленно.  

Похоже, что Зеленский не в кусе, что говорят в Вашингтоне о стране, которой он руководит, – пошутил член Совфеда.  

Заявление Байдена с призывом американцам покинуть Украину прозвучало на фоне сообщений о том, что Россия готовит военное вторжение. Якобы конфликт может начаться уже в ближайшие дни. Ранее Москва неоднократно заявляла, что никакого вторжения на Украину не планируется. 

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