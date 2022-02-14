Похоже, президент Украины Владимир Зеленский не в курсе последних заявлений, которые американская администрация делает в отношении этой страны. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков у себя в telegram-канале.

Ранее президент Украины приглашал лидера США Джо Байдена посетить страну. По мнению Владимира Зеленского, визит такого гостя мог бы помочь снять напряжённость на российско-украинской границе. По словам Пушкова, такое предложение со стороны Киева выглядит странно, поскольку ранее сам Байден призывал американцев покинуть Украину немедленно.

Похоже, что Зеленский не в кусе, что говорят в Вашингтоне о стране, которой он руководит, – пошутил член Совфеда.

Заявление Байдена с призывом американцам покинуть Украину прозвучало на фоне сообщений о том, что Россия готовит военное вторжение. Якобы конфликт может начаться уже в ближайшие дни. Ранее Москва неоднократно заявляла, что никакого вторжения на Украину не планируется.