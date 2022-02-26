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Несмотря на санкции, которые страны Запада ввели в отношении российских властей, отношения с Великобританией и ЕС будут поддерживаться и в будущем. Это в интересах всех сторон, а также в интересах безопасности и международного мира, заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

Он отметил, что введенные рестрикции – это последняя надежда США и Европы. Больше они не смогут ничего сделать, так как задействованы все возможные санкционные инструменты.

Напомним, что в связи со спецоперацией России на Донбассе, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля, Запад ввел санкции против главы государства, а также министров обороны и иностранных деле Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Также в санкционный список попал ряд других представителей Совета Безопасности РФ.

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