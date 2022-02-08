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Две трети видов обитателей моря ещё неизвестны науке. Их только предстоит отрыть и описать. Такой вывод сделали норвежские учёные, сообщает научное издание Science Advances. 

К такому выводу исследователи пришли после изучения образцов ДНК, которые были собраны в толще воды и на морском дне. Специалисты секвенировали образцы ДНК из всех основных океанских бассейнов, а затем сопоставили их с данными из других частей океана.  

Выяснилось, что многие из образцов ДНК нельзя отнести к какой-либо группе или виду. Получается, что на морском дне ещё довольно много неоткрытых видов живых существ. 

Впрочем, ждать открытия каких-то уникальных видов рыб и других крупных морских обитателей не стоит. В данном случае, говорят учёные, речь идёт о микроскопических формах жизни размером до одного миллиметра.  

Исследователи также указывают, что разнообразие морское жизни может быть ещё выше. Пока для исследования не брали образцы отложений в участках скал и глубоководных нишах. Там тоже могут быть свои специфические обитатели. 

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