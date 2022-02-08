Контрразведка украинской Службы безопасности сообщила о задержании и помещении под стражу «российской шпионки». По словам представителей СБУ, женщина с конца 2020 года собирала информацию об украинской армии и «сливала» ее спецслужбам самопровозглашенной ДНР.

Полученные сведения «агент» якобы передавала своему куратору, представляющему МГБ республики. Причем делала это по электронным каналам. Женщина поддалась на вербовку «за идею», однако выяснилось, что денежное вознаграждение за свои труды она все-таки получала.

Сразу же после задержания было принято решение суда об аресте «шпионки». Согласно действующему законодательству Украины, она может отправиться за решетку на срок до 15 лет.