читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрразведка украинской Службы безопасности сообщила о задержании и помещении под стражу «российской шпионки». По словам представителей СБУ, женщина с конца 2020 года собирала информацию об украинской армии и «сливала» ее спецслужбам самопровозглашенной ДНР.

Полученные сведения «агент» якобы передавала своему куратору, представляющему МГБ республики. Причем делала это по электронным каналам. Женщина поддалась на вербовку «за идею», однако выяснилось, что денежное вознаграждение за свои труды она все-таки получала.

Сразу же после задержания было принято решение суда об аресте «шпионки». Согласно действующему законодательству Украины, она может отправиться за решетку на срок до 15 лет.

Вам может понравиться

Немецкие ученые выведут новый вид ГМ-свиней для пересадки сердца человеку

Ученые из Германии собираются выращивать специальную разновидность генетически модифицированных свиней, чтобы их сердца потом пересаживать людям, сообщило издание The Guardian. Журналисты ссылаются на представителя Мюнхенского университета Экхарда Вольфа, который анонсировал

La Vanguardia: НАТО думает о строительстве газопровода между Испанией и Германией

Страны НАТО задумались о строительстве газопровода от Испании до Франции и Германии. Об этом сообщает издание La Vanguardia, ссылаясь на источники из испанского правительства. Как было заявлено, целью строительства этого
  • Анна
  • 07.02.2022
  • читать 1 минуту

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставки летатальных видов вооружений на Украину

ФРГ не собирается поставлять летальное оружие на Украину, заявил канцлер Олаф Шольц. Он в очередной раз пояснил, что Германия придерживается принципа не отправлять такие виды вооружений в регионы, в которых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшой снег, до 0 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 8 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до 2 °C |