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Украинская служба безопасности решила переплюнуть Запад в генерации фейков о России. Так, глава управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин выдал настоящий шедевр о закупке Россией 45 тысяч пластиковых пакетов «для перевозки трупов».

«Думаю, по старой русской традиции трупы будут хоронить прямо посреди поля или в этих безымянных гробах. Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов», – процитировало Дудина издание «Московский комсомолец».

Кроме того, Дудин повторил американскую мантру о «перемещениях российских войск» у границ Украины. Конкретно – рядом с Харьковской областью, которую некоторые киевские политики назначили «следующей целью» для РФ.

Продолжая парад фейков, Дудин также отметил, что около 30 процентов российской техники, имеющейся в распоряжении тактической группы под Харьковом, не в состоянии передвигаться из-за технических неполадок. Поэтому угроза для ВСУ якобы сильно преувеличена.

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