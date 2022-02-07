В день открытия Олимпиады в Пекине состоялась встреча лидеров Китай и России Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая показала – сближение двух стран стало реальностью. Это заставило Соединенные Штаты задуматься о целесообразности упорной поддержки Украины, а также пересмотреть ее реальную цену, уверен американский политолог Дмитрий Саймс.

Он пояснил, что если раньше по поводу напряженности вокруг Украины беспокоились только эксперты, то сейчас и представители высших слоев власти впадают в панику.

Сейчас США однозначно возьмутся за пересмотр своей внешней политики и первые решения будут связаны именно с Киевом. Вашингтон неоднократно заявлял, что главным своим противников считает именно Китай. Теперь ему пора понять, что если действия вокруг Украины продолжаться в том же духе, то вместо одного серьезного врага США получат сразу двоих. С которыми им не совладать, уверен политолог.