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НАТО воспользовался распадом СССР, чтобы продвинуться как можно ближе к российским границам. Сейчас Москва исправляет эту ситуацию, поэтому одно из главных требований по гарантиям безопасности является откат расширения Альянса, пояснил политолог Евгений Сатановский.

Он рассказал, что ультиматум Кремля Западу составлен с учетом национальных интересов России. Которые гласят, что НАТО должен вернуться к западным границам распавшегося Советского Союза. Представители Альянса вообще обещали не расширять его на восток, но за три десятилетия продвинулись к рубежам РФ на 600-1500 километров.

По словам Сатановского, инфраструктура Североатлантического блока у российских границ должна быть уничтожена полностью. Помимо этого, РФ необходимо создать своеобразное «предполье» перед Санкт-Петербургом и столицей, которое предотвратит наступление на эти города пехотных подразделений потенциального противника и ракетные удары по ним.

Напомним, что в проекте соглашения по гарантиям безопасности одним из ключевых условий является прекращение расширения НАТО на восток, а также его откат к границам 1997 года.

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