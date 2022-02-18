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Пилот самолета авиакомпании Air Moldova предложил Украине расслабиться. Пролетая у ее границ, он прошел по такой траектории, что получилось слово «relax». Соответствующую фотографию опубликовал в социальной сети Twitter мониторинговый сервис Flightradar24.

Сообщается, что самолет поднялся в небо в Кишиневе и спустя почти два часа вернулся обратно. Складывается впечатление, что взлетал он только для того, чтобы пройти по замысловатой траектории у границ Украины и написать слово «relax», пытаясь успокоить соседей перед угрозами Запада о «нападении» России.

Перемещения самолета отслеживали 30 000 пользователей мониторингового сервиса. Многие из них высказали мнение, что полет связан с истерикой, которую развернули в СМИ западные журналисты. Пилот пассажирского самолета решил таким образом дать понять, что Киеву следует расслабиться и не обращать внимание на пропагандистскую кампания и на российские войска у своих границ.

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