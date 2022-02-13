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В 15 километрах от украинской границы появились российские ударные вертолеты Ка-52, сообщил портал Avia.Pro. Уточняется, что винтокрылые машины находились над территорией Беларуси и скорее всего отрабатывали удары по позициям ВСУ.

Авторы портала выложили в Сеть видеозапись, на которой зафиксирован полет вертолета Ка-52 у населенного пункта Добруш. Также они привели свидетельства жителей Гомельской области Белоруссии, которые видели ударные винтокрылые машины рядом с населенными пунктами Носовичи и Антоновка. От этих сел расстояние до украинской границы составляет искомые 15 км.

Авторы пояснили, что учения войск РФ и Белоруссии проводятся на значительном удалении от мест, в которых видели вертолеты. Поэтому Ка-52 скорее всего выполняли задачи по охране белорусской границы. Это весьма актуально на фоне тревожных заявлений о возможных провокациях со стороны Киева.

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