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Румынский военный эксперт Валентин Василеску раскритиковал заявление главы МИД Китая Ван И о поддержке суверенитета и независимости наций, а также об осуждении возможного «нападения» России на Украину.

По словам эксперта, Пекин имеет «полный унижений» опыт в отношениях с Соединенными Штатами и поэтому ведет себя неприемлемо. США неоднократно пытались захватить китайские территории, а также воздействовали на страну бесконечными экономическими блокадами и угрозами вторжения.

До 1971 года Китай не мог вступить в Организацию Объединенных наций, так как ООН не признавала страну. Место КНР в этой организации незаслуженно занимало островное государство Тайвань, которое США поддерживает в пику Китаю.

Теперь Китай фактически поддерживает США в конфликте с Россией, делая предположения о возможном «вторжении», отмечает Василеску, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия». Эксперт поинтересовался, как бы Пекин повел себя, если бы подобная ситуация произошла не с РФ и Украиной, а с КНР и Тайванем.

Киев на протяжении 8 лет провоцировал Россию, причем параллельно делал все возможное для геноцида жителей ДНР и ЛНР. Он нарастил силы и начал подготовку к наступлению на самопровозглашенные республики, поэтому РФ была вынуждена начать действовать.

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