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Российский эксперт Александр Костинский рассказал о главных загадках шаровых молний. Он пояснил, что в прошлом веке в СССР было собрано несколько тысяч надежных свидетельств очевидцев этого уникального явления. Также они собирались в Соединенных Штатах и других странах мира.

По словам Костинского, одна из главных загадок – это долгоживучесть шаровых молний в сравнении с обычными. Последние представляют собой огромные электрические токи, однако их энергии хватает всего на доли секунды. Шаровые же молнии откуда-то черпают энергию, чтобы не исчезать в течение нескольких десятков секунд.

Еще одна загадка – это непредсказуемость. До сих пор никто не знает, каким именно образом появляется шаровая молния. Она всегда возникает неожиданно и по непонятным науке причинам.

Эксперт рассказал, что чаще всего шаровые молнии появлялись сразу после обычных. Они вполне могут быть плазменным явлением, что и объясняет получаемые очевидцами ожоги. Однако точно объяснить, что собой представляет шаровая молния, наука пока не в состоянии.

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