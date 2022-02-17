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Провокация в непосредственной близости от военных баз РФ в Сирии, чуть не закончилась трагедией для пилота американского патрульного противолодочного самолета . На его перехват вылетел российский истребитель поколения 4++, который в очередной раз продемонстрировал чудеса высшего пилотажа.

Портал Avia.Pro рассказал, что истребитель быстро настиг неповоротливый американский самолет и приблизился к нему на чрезвычайно опасное расстояние в полтора метра. Тем самым летчики установили рекорд сближения воздушных судов.

После такого маневра, «Посейдону» пришлось срочно спасаться бегством. Жесткий перехват образумил американского пилота, который мгновенно увел воздушную машину подальше от баз ВС РФ.

Российское Минобороны пока не предоставило официальной информации об этой провокации американских ВВС и решительном ответе на нее.

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