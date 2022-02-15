Из-за некорректной работы бортовых систем американский бомбардировщик B-52 был вынужден прекратить отработку атаки на российские корабли в Средиземном море и уйти на базу в Египет, рассказал портал Avia.Pro. Авторы уточняют, что проблемы у «стратега» возникли из-за мощного воздействия средств радиоподавления.

Жесткую атаку на бомбардировщик провели российские системы РЭБ, базирующиеся в Сирии. На мониторинговых порталах хорошо видно, что в какой-то момент американский самолет, который со стороны Ливана двигался в Сирию, вдруг стал вести себя не совсем адекватно. Скорость и высота его полета начали резко изменяться, что указывает на воздействие комплекса радиоэлектронной борьбы.

Ранее Россия признала использование в Сирии средств РЭБ против ПВО и истребителей Израиля. Она заявила, что комплексы радиоподавления были применены для оборонительных целей, так как Тель-Авив полностью игнорировал безопасность российских военнослужащих, нанося ракетные удары по САР.