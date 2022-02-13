Минобороны РФ раскрыло подробности сегодняшней провокации, устроенной американской подводной лодкой класса «Вирджиния» в Охотском море. Представители ведомства заявили, что атомная субмарина была обнаружена неподалеку от острова Уруп Курильской гряды в территориальных водах России.

На перехват был отправлен фрегат «Маршал Шапошников», который сообщил экипажу подлодки по радио, что он нарушает границы России. Также прозвучала команда к немедленному всплытию. Ее американцы проигнорировали, заставив российских моряков действовать более жестко.

По словам представителей Минобороны, против субмарины были применены специальные средства, предусмотренные инструкцией по защите границ территориальных вод РФ. После этого АПЛ предпочла ретироваться. Она задействовала самоходный имитатор, который «раздваивает» цель, набрала полную скорость и ушла в нейтральные воды.

Из-за провокации российское Минобороны вызвало военного атташе США, чтобы получить разъяснения по поводу пребывания американской подлодки в территориальных водах РФ.