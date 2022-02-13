Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рано утром в воскресенье подводная лодка класса «Вирджиния» нарушила границы территориальных вод РФ, что вынудило экипаж фрегата «Маршал Шапошников» применить имеющееся на борту вооружение, рассказал портал Avia.Pro.

Ссылаясь на Минобороны РФ, авторы упоминают об использовании некого спецсредства, о характере которого ничего не сообщается. Известно лишь, что оно отлично подействовало, так как спустя минуту американская субмарина уже улепетывала подальше от границ России по территориальным водам.

По мнению авторов портала, российские моряки после предупреждения задействовали комплекс «Ответ», который испытывался как раз на фрегате «Маршал Шапошников» и поступил на его вооружение. Однако официальных данных, подтверждающих это, от Минобороны не поступало.

Известно, что фрегат впервые был вынужден задействовать спецсредства против субмарины потенциального противника за всю свою историю.

Вам может понравиться

Turkiye Gazetesi: Байдена расстроила встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Визит российского президента Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином совсем не обрадовала американского лидера Джо Байдена, пишет турецкое издание Turkiye Gazetesi. Переговоры глав государств

Бен Уоллес: Великобритания отправляет на Украину только оборонительные вооружения

Великобритания отправляет на Украину исключительно оборонительное оружие. Так, она передала Киеву противотанковые гранатометы ближнего действия, которые невозможно использовать в наступательных операциях, заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес. По его словам,

Министр обороны Испании передумала отправлять боевые корабли в Черное море

Испанские боевые корабли развернулись перед входом в Черное море и отправились обратно на свою базу, пишет портал Avia.Pro. Приказ о возвращении был отдан министром обороны страны Маргаритой Роблес. По словам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – снег, до -4 °C | Королев: погода, 13 февраля – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 13 февраля – пасмурно, до 2 °C |