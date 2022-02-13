Рано утром в воскресенье подводная лодка класса «Вирджиния» нарушила границы территориальных вод РФ, что вынудило экипаж фрегата «Маршал Шапошников» применить имеющееся на борту вооружение, рассказал портал Avia.Pro.

Ссылаясь на Минобороны РФ, авторы упоминают об использовании некого спецсредства, о характере которого ничего не сообщается. Известно лишь, что оно отлично подействовало, так как спустя минуту американская субмарина уже улепетывала подальше от границ России по территориальным водам.

По мнению авторов портала, российские моряки после предупреждения задействовали комплекс «Ответ», который испытывался как раз на фрегате «Маршал Шапошников» и поступил на его вооружение. Однако официальных данных, подтверждающих это, от Минобороны не поступало.

Известно, что фрегат впервые был вынужден задействовать спецсредства против субмарины потенциального противника за всю свою историю.