Российский боевой корабль обнаружили всего в 10 километрах от границы территориальных вод Украины. Он подошел вплотную к Одессе, что стало полнейшим сюрпризом для украинских ВМС, пишет портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что совсем недавно представители украинского флота заявляли, что контролируют северо-западную часть акватории Черного моря, однако практика показала обратное. Корабль «Иван Хурс» ухитрился дойти до границ и был обнаружен лишь в самый последний момент. Его продвижение к берегам Одессы осталось незамеченным для хваленых украинских радаров и «непобедимых» катеров.

ВМС Украины сразу же придумали оправдание, заявили, что российские моряки задействовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов. Но никаких доказательств традиционно не привели. Корабль не пересекал границ территориальных вод соседней страны, а также не устраивал провокаций. Цели его пребывания рядом с Одессой неизвестны. Однако уже понятно, что Киев контролирует акваторию Черного моря исключительно в своих фантазиях.