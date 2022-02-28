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В правительстве России рассмотрят инициативу, которая предполагает, что детям-сиротам будет разрешено сохранить место прописки в интернате до того, как государство выделит им жильё. Соответствующий законопроект уже подготовлен, пишут “Известия”.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в России существуют серьёзные проблемы с предоставлением детям-сиротам положенного им по закону жилья с 18 лет: из 289 тысяч сирот почти 200 тысяч не смогли реализовать своё право на бесплатное жильё в 2021 году. Подчеркивается, что де-юре все сироты оказываются на улице, поскольку по действующему законодательству после завершения обучения в профессиональных учебных заведениях они автоматически лишаются прописки в интернате.

Это приводит к тому, что вчерашние дети, даже если где-то снимают квартиру или комнату, не могут устроиться на работу или получить причитающиеся им по закону льготы, поскольку отсутствует прописка. Решения проблем есть, уточняется в законопроекте, но они носят точечный характер. Для того, чтобы сироты не попадали в правовой вакуум, предлагает принять законопроект о сохранении за ними прописки в интернатах.

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