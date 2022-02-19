В рамках учений ядерной триады Россия отработала применение стратегических вооружений, цитирует издание «Царьград» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, все ракеты точно поразили заранее намеченные мишени, а также подтвердили полное соответствие заявленным характеристикам.

Сообщается, что в Баренцевом море был произведен пуск ракеты «Синева», на полигоне Плесецк в небо взмыл стратегический боезаряд «Ярс», а в Астраханской области цель поразила ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Кроме того, в ходе маневров запускались гиперзвуковые «Цирконы» и «Кинжалы», а также крылатые ракеты «Калибр».

Помимо успешно выполненных задач по запуску боезарядов, на учениях осуществлялась проверка готовности экипажей бомбардировщиков и кораблей к выполнению стратегических задач.