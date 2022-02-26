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ВС РФ применили высокоточные ракеты морского и воздушного базирования для ударов по украинским объектам военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что всего с использованием таких ракет был уничтожен 821 объект. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, складах с вооружением и боеприпасами, аэродромах и прочем.

По словам Конашенкова, российские ракеты бьют точно по намеченным целям и не задевают жилую и социальную инфраструктуру. Мирное население Украины может чувствовать себя в безопасности.

Напомним, что 25 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Также он объявил всеобщую мобилизацию на срок до 90 дней.

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