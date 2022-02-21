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Подразделения армии России начали входить на территории Донецкой и Луганской народных республик. Колонны с российской техникой пересекли границу с Ростовской областью. Соответствующие кадры появились в Интернете. На них техника движется по дороге ночью в свете фар.

21 февраля в Москве президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР в существующих границах, а также соглашение о дружбе и взаимопомощи.

Документ предполагает, что российские вооружённые силы могут войти на территории государств для обеспечения необходимой безопасности. Кроме этого, Россия может использовать всю необходимую военную инфраструктуру на контролируемой ДНР и ЛНР части Донбасса.

Никакой официальной информации по поводу размещения российских войск на территориях Донецкой и Луганской народных республик пока нет. Сколько там пробудут войска, тоже неизвестно. Однако соглашение о дружбе и взаимопомощи рассчитано на 10 лет.

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