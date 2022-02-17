Всего в пяти километрах от украинской границы военнослужащие РФ навели понтонную переправу через реку Припять. Об этом рассказал портал Avia.Pro, ссылающийся на западные СМИ.

200-метровый мост построили 14-15 февраля, сообщают источники. Не исключено, что РФ намеревается задействовать его в случае попыток Киева атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР либо развязать вооруженное столкновение с Москвой.

Понтонный мост действительно можно разглядеть на спутниковых снимках. Указывается, что он расположился на территории радиационно-экологического заповедника в белорусском Полесье. На этом объекте ранее не планировалось проводить какие-либо мероприятия в рамках военных маневров «Союзная решимость-2022», из-за чего переправа привлекла к себе повышенное внимание со стороны Киева и Запада.