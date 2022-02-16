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Сверхсекретное оборудование, использованное подводной лодкой «Миссури» для бегства из территориальных вод России, успешно обнаружено и захвачено российскими военными, пишет портал Avia.Pro.

Авторы поясняют, что речь идет об имитаторе шумов подводной лодки, который американцы были вынуждены бросить, позорно убегая в нейтральные воды после предупредительного бомбометания. Это устройство призвано «раздваивать» цель, отвлекать внимание от субмарины, которая в это время выполняет свою миссию. Либо просто спасается бегством, как получилось с АПЛ класса «Вирджиния».

Несмотря на то, что прибор гидроакустического взаимодействия не является оружием, он все же станет полезным для российских специалистов. Внимательно изучив технологии, использованные американскими конструкторами, они смогут модернизировать боевые системы таким образом, чтобы не терять из виду уже захваченную цель.

По словам экспертов, США использовали в имитаторе не новые, но уникальные технологии, поэтому ознакомление с ними станет весьма полезным для флота РФ.

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