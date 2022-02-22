читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные из Новосибирска разработали и запатентовали российское лекарство против оспы. До этого существовал только американский вариант медикамента. Об этом сообщила пресс-служба научного центра “Вектор”.

Лекарство, названное НИОХ-14, прошло первую фазу клинических испытаний. Вторую фазу, уверяют эксперты, проводить нет необходимости: данных, которые доказывают эффективность препарата достаточно.

Натуральная оспа была полностью побеждена в прошлом веке, благодаря вакцинации. Последний зарегистрированный случай болезни был зафиксирован в 1977 году. Тем не менее, заверяют учёные, вероятность того, что вспышка опасного заболевания может вновь произойти до сих пор существует.

Против оспы уже есть действующие вакцины, однако для полной безопасности необходимо иметь и лекарство, которое не предотвращает, а излечивает заболевание, говорят исследователи.

Вам может понравиться

Учёные: почти все записи историй о рыцарях на английском языке утрачены

90% записей историй о рыцарях и их деяниях, которые существовали на английском языке, безвозвратно утрачены. Причём произошло это ещё несколько столетий назад. Об этом заявили лингвисты и историки из Оксфордского

Самую маленькую батарейку в мире создали в Германии

Учёные из Хемницкого технического университета решили проблему питания для миниатюрных устройств. Специалисты спроектировали и создали аккумулятор площадь которого не превышает один квадратный миллиметр. Это рекордно низкий показатель. По словам учёных,

Новые гибридные штаммы коронавируса обнаружили учёные

“Дельтакрон” – так неофициально называют новые смешанные штаммы коронавируса. Учёные обнаружили три его рекомбинации, которые частично состоят из штамма “омикрон” и частично из “дельты”. Первые гибридные штаммы обнаружили ещё в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 22 февраля – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 4 °C |