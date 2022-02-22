Учёные из Новосибирска разработали и запатентовали российское лекарство против оспы. До этого существовал только американский вариант медикамента. Об этом сообщила пресс-служба научного центра “Вектор”.

Лекарство, названное НИОХ-14, прошло первую фазу клинических испытаний. Вторую фазу, уверяют эксперты, проводить нет необходимости: данных, которые доказывают эффективность препарата достаточно.

Натуральная оспа была полностью побеждена в прошлом веке, благодаря вакцинации. Последний зарегистрированный случай болезни был зафиксирован в 1977 году. Тем не менее, заверяют учёные, вероятность того, что вспышка опасного заболевания может вновь произойти до сих пор существует.

Против оспы уже есть действующие вакцины, однако для полной безопасности необходимо иметь и лекарство, которое не предотвращает, а излечивает заболевание, говорят исследователи.