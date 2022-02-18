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Всего в 100 километрах от острова Крит, на котором базируется натовский флот, появились российские корабли, рассказал портал Avia.Pro. Отмечается, что военно-морские базы США и Альянса оказались под полным их контролем.

Не исключено, что демонстрация силы является ответом на провокацию НАТО, организованную несколько дней назад. Тогда корабли Альянса попытались задействовать средства РЭБ, но ракетные крейсеры ВМФ России отогнали их подальше от зоны учений. Сейчас они больше не рискуют чинить препятствий российским кораблям.

По словам экспертов, приближение к базам США на Крите не нарушает международное право. Корабли ВМФ РФ действуют на законных основаниях, помех судоходству не создают и границ других государств не пересекают.

Напомним, что маневры над Средиземным морем провели и российские бомбардировщики Ту-22М3, отработавшие ракетные удары по силам Североатлантического альянса.

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