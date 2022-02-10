Военно-морские учения, которые Россия запланировала в Черном море, вынудили ее перекрыть три большие зоны в акватории, пишет портал Avia.Pro. По словам авторов, из-за этого украинские корабли окажутся заблокированными в своих портах.

Так, перекрытие этих зон позволило РФ полностью исключить приближение чужих кораблей к Крымскому полуострову и заблокировать доступ Украине к Керченскому проливу. Помимо этого, о свободном перемещении вдоль своих берегов украинскому флоту также придется на время забыть.

В учениях будут задействованы не только корабли Черноморского флота, но и БДК, которые вошли в акваторию Черного моря. Кроме того, планируется еще и использование береговых ракетных комплексов «Бастион». Все это даст возможность отработать меры по охране южных границ страны, что весьма актуально в условиях наращивания сил Североатлантического альянса в регионе.