Сирийские ракеты не попали по израильскому истребителю из-за воздействия российских комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщил портал Avia.Pro, вспомнив недавний эпизод с обстрелом самолета, пытавшегося атаковать территорию САР.

Эксперты пояснили, что израильский истребитель выпустил несколько ракет, однако ни одна из них не достигла цели, так как российские РЭБ сбили их с курса. Однако в то же время, под воздействие системы радиоэлектронной борьбы попали и зенитные боезаряды правительственных войск Сирии.

Две ракеты, выпущенные комплексом С-200, уверенно захватили цель в виде истребителя F-16 и без особых проблем вошли в израильское воздушное пространство. Однако в тот самый момент начались мощные электромагнитные излучения, которые спровоцировали российские средства РЭБ, не дали ракетам попасть по самолету. В результате обе ракеты упали неподалеку от Хайфы, не навредив истребителю.