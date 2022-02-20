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С 21 февраля над Азовским морем начинает действовать особый режим, который ограничивает воздушное сообщение. Соответствующее уведомление NОТАМ выпустило Министерство обороны России. NОТАМ – оперативно распространяемые уведомления об изменениях в правилах проведения полётов.

Карта территории, над которой запрещены полёты, появились в ряде телеграм-каналов. В том числе и у телеведущего Владимира Соловьёв. Ожидается, что режим закрытого воздушного пространства будет действовать до 26 февраля.

Официальных заявлений на этот счёт Москва пока не делала. Между тем эксперты предполагают, что изменения могут быть связаны с кризисом на границе между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками с одной стороны, и Украиной – с другой. По некоторым данным, Киев продолжает развёртывать войска на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, а также на границе с Россией.

Страны Запада неоднократно заявляли, что Россия готовит военное вторжение на Украину. В Москве опровергали такую информацию, заявляя, что подобных планов нет.

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