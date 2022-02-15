Россия продолжает защищать свои границы от украинских беспилотников «Байрактар ТБ2». Так после отправки к рубежам зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3», она разместила всего в 20 километрах от границ Украины свою активную радиолокационную станцию «Каста-2Е2».

Эксперты портала Avia.Pro рассказали, что трехкоординатная РЛС дает возможность обнаруживать на большом расстоянии малоразмерные воздушные цели, а также летательные аппараты, летящие на небольшой высоте. Кроме того, «Каста-2Е2» уже демонстрировала свою эффективность против дронов и самолетов-невидимок.

Россия разместила РЛС таким образом, чтобы охватить харьковский военный аэродром, где базируются беспилотники Bayraktar TB2. Также под контролем радиолокационной станции оказалась и подконтрольная Киеву часть Луганской и Донецкой областей.

По словам экспертов, «Каста-2Е2» может быть интегрирована с любыми зенитно-ракетными комплексами, что позволит более эффективно обнаруживать и уничтожать малозаметные воздушные цели. В районе ее размещения находятся комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М3», способные действовать в связки с радиолокационной станцией.