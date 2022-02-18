У самых украинских границ появились комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-2» и «Красуха-4», которые вполне способны остановить полномасштабное наступление Киева на самопровозглашенные республики Донбасса. Эксперты портала Avia.Pro поясняют, что эти мобильные глушилки могут заблокировать связь, передачу сигналов со спутников GPS.

Одного этого будет достаточно, чтобы лишить ВСУ возможности своевременно получать оперативную информацию о ситуации на поле боя. Кроме того, комплексы «Красуха» способны воздействовать на современные системы наведения, сбивать с толку высокоточные ракеты и прерывать связь между беспилотниками и операторами.

Последнее свойство очень пригодиться для борьбы с украинскими ударно-разведывательными дронами «Байрактар ТБ2». Киев возлагает на них большие надежды, однако комплексы РЭБ могут заглушить сигналы оператора и принудительно посадить БПЛА. Это лишит Киев довольно серьезного оружия, которое опасно для ополчения Донбасса, не имеющего в своем распоряжении средств ПВО.