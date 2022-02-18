читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У самых украинских границ появились комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-2» и «Красуха-4», которые вполне способны остановить полномасштабное наступление Киева на самопровозглашенные республики Донбасса. Эксперты портала Avia.Pro поясняют, что эти мобильные глушилки могут заблокировать связь, передачу сигналов со спутников GPS.

Одного этого будет достаточно, чтобы лишить ВСУ возможности своевременно получать оперативную информацию о ситуации на поле боя. Кроме того, комплексы «Красуха» способны воздействовать на современные системы наведения, сбивать с толку высокоточные ракеты и прерывать связь между беспилотниками и операторами.

Последнее свойство очень пригодиться для борьбы с украинскими ударно-разведывательными дронами «Байрактар ТБ2». Киев возлагает на них большие надежды, однако комплексы РЭБ могут заглушить сигналы оператора и принудительно посадить БПЛА. Это лишит Киев довольно серьезного оружия, которое опасно для ополчения Донбасса, не имеющего в своем распоряжении средств ПВО.

Вам может понравиться

«Факти» (Болгария): Вашингтон использовал против России “коронный прием” президента Путина

Вашингтон задействовал “коронный прием” Владимира Путина, чтобы негативно повлиять на авторитет России, но навредил только Украине, пишет болгарское издание «Факти». Его публикацию представил портал «ИноСМИ». Авторы напомнили, что три месяца

Жители Ирландии и Великобритании готовятся к сильному шторму

Британский таблоид The Guardian рассказал о сильном шторме, который приближается в Англии и Ирландии. По словам журналистов, во время ненастья скорость ветра может достигать 150 километров в час, поэтому на

Чем ответит Россия на возможные провокации ВСУ на границе

ВС Украины начали обстрелы Донбасса и активизировали командно-штабные учения «Метель-2022» сразу после того, как Россия начала отводить войска от границ соседней страны. По мнению бывшего заместителя Генсека ООН Сергея Орджоникидзе,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |