Израиль вынудил Россию поднимать истребители на перехват самолетов, нацелившихся на Латакию, пишет портал Avia.Pro. Очередной инцидент В Сирии произошел в ночь на 9 февраля.

Авторы отмечают, что Израиль сперва выпустил по Сирии 8 ракет, однако ни одна из них не достигла цели. Не исключено, что Тель-Авив не успокоился, несмотря на удары по истребителям, и решил повторить атаку. Но на этот раз РФ подняла в небо свои самолеты.

Их активность была замечена в районе российской военно-морской базы в Тартусе, а также над восточной частью Средиземного моря. Отмечается, что столь решительные действия РФ заставили ЦАХАЛ пересмотреть решение о нанесении повторных ударов по Латакии, где базируются российские военнослужащие, и отозвать свои истребители. В то же время, риск новых ракетных атак Израиля все еще остается высоким, поэтому РФ и правительственные силы САР находятся в готовности эффективно их отражать.